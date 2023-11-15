مانشستر يونايتد ينصب شباكه لضم جوهرة بنفيكا

أحمد جودة - القاهرة - مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد يخطط التعاقد مع جوهرة بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. مانشستر يونايتد يستهدف جواو نيفيز ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " على تويتر، فإن كشافة الفريق الإنجليزي سافروا إلى البرتغال خصيصًا لمشاهدة لاعب خط وسط بنفيكا جواو نيفي من أجل التعاقد يذكر أن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا ينتهي عقده مع النادي البرتغالي في يونيو 2028، مع العلم أن قيمة اللاعب السوقية تبلغ نحو 20 مليون يورو.

وأشار المصدر أن إدارة النادي الإنجليزي ترى أن النجم البرتغالي الشاب سيكون بديلًا مناسبًا للاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

وشارك نيفيز هذا الموسم مع بنفيكا 16 مباراة، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه.