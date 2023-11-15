عاجل.. مصر تقرر التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036

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أحمد جودة - القاهرة - عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

مصر تقرر التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036

وذكر المركز الإعلامي للجنة أن الاجتماع شهد مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 مع الاستشاريين والمتخصصين وآخر المستجدات في هذا الملف واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر العام الماضي.

وقال: "ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات التالية للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح والخطوات التي قامت بها وأيضا استعراض ما تم في ملفات باريس 2024 ولوس أنجيليس 2028 وبريزبان 2032.

وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الاجتماع كان مثمرا وتم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، للتنفيذ الفعلي خاصة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 واتخاذ الخطوات المقبلة "بما يليق باسم ومكانة مصر وقدراتها الكبيرة والإمكانيات غير المحدودة التي توفرها الدولة".

وأضاف: "مصر تمتلك إمكانيات كبيرة ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية وهو ما تم في العديد من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة والجميع يتعاون من أجل هدف واحد وهو أن يظل اسم مصر عاليا في جميع المحافل".

وقال صبحي إن بلاده شهدت تطورا كبيرا على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، "مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبري الأحداث الرياضية وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036، خاصة مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية".

واعتبر صبحي أن "نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2036 يؤكد علي ريادة مصر عربيا وإفريقيا، ويرسخ لقدرة مصر في تنظيم كبرى البطولات وثقة كافة الاتحادات الدولية بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة وغير المحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية ككل".