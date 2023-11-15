نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كاسيميرو على رادر دوري روشن وأوسيمين قريب من تشيلسي ونيوكاسل يفاوض نجم "البوندسليجا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 15-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يدرس مانشستر يونايتد العروض المقدمة للاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، حيث تستهدف رابطة المحترفين السعودية صفقة كبيرة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا. (Talk Sports)

من غير المرجح أن يقدم تشيلسي عرضًا للتعاقد مع مهاجم نابولي والنيجيري فيكتور أوسيمين، 24 عامًا، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. (Football London)

أوسيمين يرغب في الرحيل لتشيلسي

يقال إن أوسيمين منفتح على الانتقال إلى ستامفورد بريدج لكن سيتعين على تشيلسي الانتظار حتى الصيف المقبل. (Standard)

ظهر جان كلير توديبو، مدافع نيس وفرنسا، البالغ من العمر 23 عامًا، كهدف أساسي للانتقالات لشهر يناير لمانشستر يونايتد. (انتقالات كرة القدم)

يوفنتوس في مفاوضات من أجل سانشو

اتصل يوفنتوس بمانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بشأن صفقة إعارة للجناح الإنجليزي جادون سانشو البالغ من العمر 23 عامًا. (ديلي ميل)

انضم مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى ليفربول وأرسنال في السباق للتعاقد مع فلومينينسي البالغ من العمر 22 عامًا ولاعب خط الوسط البرازيلي أندريه. (90 دقيقة)

حدد برشلونة رسوم انتقال المهاجم البرازيلي رافينيا البالغ من العمر 26 عامًا بمبلغ 70 مليون يورو (60.8 مليون جنيه إسترليني). (انتقالات كرة القدم)

نيفيز على رادار أرسنال

تم تنبيه أرسنال إلى إمكانية توفر لاعب خط وسط الهلال والبرتغال روبن نيفيز، 26 عامًا، في يناير (90 دقيقة)

سينتقل الجانرز للتعاقد مع لاعب خط وسط أستون فيلا البرازيلي دوجلاس لويز، 25 عامًا، في يناير. (ميرور)

قال جواو بالينيا لاعب خط وسط فولهام البالغ من العمر 28 عامًا إن انتقاله الفاشل إلى بايرن ميونيخ في الموعد النهائي "أثر علي حقًا". (ديلي ميل)

يتطلع نيوكاسل يونايتد إلى التعاقد مع مهاجم في يناير ويمكن أن يستهدف مهاجم شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي البالغ من العمر 27 عامًا. (Chronicle)

قال لاعب خط وسط أرسنال جورجينيو، 31 عامًا، إنه يود العودة إلى وطنه واللعب لنادٍ إيطالي قبل نهاية مسيرته. (مترو)