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أحمد جودة - القاهرة - يدخل نجم ليستر سيتي ومنتخب نيجيريا ويلفريد نديدي، دائرى إهتمام برشلونة بجانب 3أندية عملاقة، لضم اللاعب والإستفادة من خدماته.

صراع شرس بين الأندية لضم نجم ليستر سيتي

فيما ينتهي تعاقد ويلفريد نديدي مع ليستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، وله كامل الأحقية للإنتقال لأي فريق أخر، من بداية الموسم المقبل.

وصرحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بإن يتصارع العديد من الفرق لضم اللاعب لما يمتلكه من خبرات متميزة ومنهم برشلونة وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وأشارت التقارير أن ليستر سيتي، لا يوجد لديه أي مانع لرحيل نديدي في الميركاتو الشتوي بدلا من رحيله مجانا بداية من الموسم المقبل.

وكشفت التقارير أن فريق ليستر سيتي، لديه شروط لرحيل اللاعب وهو وضع 20 مليون جنيه إسترليني على طاولة الفريق للتخلي عن لاعبه.