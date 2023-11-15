الرياضة

"موديست يتقدم بشكل جيد".. شوبير يفجرها: الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم جديد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، ما يدور داخل جدران النادي الأهلي،  وتفاصيل الإجتماع بكولر بشأن الصفقات التي من الممكن التعاقد معهم، مؤكدًا أن المارد الأحمر لا يفكر فى ضم مهاجم جديد للفريق فى موسم الانتقالات.

الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم جديد

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "النادى الأهلى لن يتعاقد مع مهاجم، حيث أن كولر قال إن كهربا موجود على المستوى الأفريقى، وموديست يتقدم بشكل جيد، حتى لو رحل صلاح محسن".

وكان الأهلي قد عقد اجتماع مع كولر من أجب مناقشة هذا الملف بشكل مباشر، لحل أزمة الفريق ومعرفة ما يحتاجه النادي الأهلي من صفقات خلال الفترة المقبلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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