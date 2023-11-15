نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موديست يتقدم بشكل جيد".. شوبير يفجرها: الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، ما يدور داخل جدران النادي الأهلي، وتفاصيل الإجتماع بكولر بشأن الصفقات التي من الممكن التعاقد معهم، مؤكدًا أن المارد الأحمر لا يفكر فى ضم مهاجم جديد للفريق فى موسم الانتقالات.

الأهلي لن يتعاقد مع مهاجم جديد

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "النادى الأهلى لن يتعاقد مع مهاجم، حيث أن كولر قال إن كهربا موجود على المستوى الأفريقى، وموديست يتقدم بشكل جيد، حتى لو رحل صلاح محسن".

وكان الأهلي قد عقد اجتماع مع كولر من أجب مناقشة هذا الملف بشكل مباشر، لحل أزمة الفريق ومعرفة ما يحتاجه النادي الأهلي من صفقات خلال الفترة المقبلة.