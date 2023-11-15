نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن ما يحدث داخل جدران نادي الزمالك وخاصة نية الزمالك في التعاقد مع مدير فني جديد لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق.

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم": "الزمالك يتجه نحو اختيار مدرب ألماني، من بين الترشيحات الحالية للمدير الفني، حيث يُفضل بين أندريه برايتنرايتر وفرانكو فودا".

وتابع: "هناك نية داخل مجلس إدارة الزمالك في عدم الكشف اسم المدير الفني الجديد للفريق اليوم، وسيُدار هذا الملف بروية، خاصةً أن استمرار معتمد جمال يظل مقبولًا بين جماهير الزمالك ولن يثير أزمة".

ويذكر أن إدارة نادي الزمالك قد نشره بيان به قرار يفيد بالإبقاء على معتمد جمال معتمد في الفترة القادمة لتولي الإدارة الفنية خلال المباريات التي تنتظر الفارس الأبيض لخلافة أوسوريو.

