نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يُلقي الضوء على موقف معلول والسولية من التجديد للنادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات تجديد عقد ثنائي الأهلي، مع الفريق، وحقيقة ما يتردد في الأونة الأخيرة.

موقف معلول والسولية من التجديد للنادي الأهلي

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "ملعب أون" عبر قناة أون تايم سبورت: "كل يوم نسمع عمرو السولية في حالة غضب شديد جدا لأن كولر لا يريد التجديد له، بعد يومين كولر يرغب في التجديد له لمدة عامين، والمشكلة في نسب المشاركة".

وتابع: "النادي الأهلي بيحترم علي معلول وعمرو السولية ولهم أولويات في الكثير من القرارات التي سيتم اتخاذها قريبا، بالنسبة للسولية وعلي معلول الأهلي لن يأتي فجأة ويقول لهم انتهت خدماتكم داخل القلعة الحمراء، من المنتظر التجديد لهم بكل سهولة وسيحدث بشكل جيد واحترام كامل مثلما حدث مع وليد سليمان".

وواصل: "الأهلي بيدرس الأمور مع معلول والسولية إلى أن يستقر على الوضع النهائي، وفيه تقدير تام واحترام تام لنجمين كبيرين قدما كل شيء للنادي الأهلي، وبالتالي الختام لن يكون سيء سواء بعد سنة أو اثنين، لا يُعقل لاعب يفني حياته في النادي الأهلي أو أي نادي ويأتي الأخير يقول له بالسلامة يا حبيبي بالسلامة".

