نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر موسم 2024/2023 التي أقيمت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية المتأهلة من الدور الأول من القسمين الثاني والثالث بالإضافة إلى أندية دوري المحترفين

مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

ومن المقرر أن تقام المباريات أيام 25،24،23 نوفمبر كالتالي:

1- بتروجيت مع حلوان العام

2- النجوم مع المرج

3- المصرية للاتصالاتew مع اسكو

4-وادى دجلة مع الصيد بالدقي

5-السكة الحديد مع هليوبوليس

6- الترسانة مع العبور

7-الانتاج الحربي مع مصر للتامين

8- ايسترن كومباني مع تيم إف سي

9-النصر مع اتحاد الشرطة

10-غزل المحلة مع سبورتنج كاسل

11-طنطا مع سمنود الرياضى

12-جمهورية شبين مع شباب بسيون

13-دكرنس مع بنى عبيد

14-المنصورة مع كفر الشيخ

15-كهرباء الإسماعيلية مع الرباط والانوار

16- بور فؤاد مع راس البر

17-القناة مع الشرقيه بالزقازيق

18-بروكسى مع اسكندرية للبترول

19-حرس الحدود مع دلفى

20-ابو قير للاسمده مع الحمام

21-راية مع المصرى بالسلام

22-مصر للمقاصة مع الواسطى

23- لافيينا مع نجوم مصر

24- بترول اسيوط مع شباب مغاغه

25-ديروط مع اسمنت اسيوط

26-توت عنخ امون مع المنيا

27- الالومنيوم مع النصر للتعدين

28- مكادى مع اسوان