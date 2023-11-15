نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ويرد على ما التساؤلات التي انتشرت في الأونة الأخيرة للإطمئنان على نائب رئيس المارد الأحمر.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

وقال شوبير خلال برنامجه التليفزيوني "ملعب أون" عبر قناة أون تايم سبورت: "حالة العامري فاروق لاتزال حرجة ويحتاج إلى دعاء الجميع حتى يتماثل للشفاء خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "الطاقم الطبي المعالج للعامري فاروق يبذل قصارى جهده من أجل أن يتماثل للشفاء ويعود إلى عمله داخل مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى فورًا، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرًا لتأخر حالته الصحية.