نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لعنة نونو سانتو".. مدرب ريال مدريد السابق يرفض قيادة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، محاولاتها في الوقت الحالي، للتعاقد مع مدير فني جديد، خلفا للبرتغالي نونو سانتو، الذي رحل عن صفوف العميد في الأيام القليلة الماضية.

ووضع مسؤولو العميد مؤخرا، العديد من الخيارات الجديدة والمرشحة لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

- لوبتيجي يرفض عرض الاتحاد

وفجر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، مفاجأة مدوية، حول مفاوضات إدارة العميد مع جولين لوبتيجي، مدرب ريال مدريد وإشبيلية السابق، في الفترة الحالية.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X":" أعلم أن لوبيتيجي يتجه في الوقت الحالي لرفض عرض نادي الاتحاد، حيث من المقرر أن يرفض مدرب إشبيلية السابق العرض، وقال إن تركيزه ينصب على الدوري الإنجليزي الممتاز".

على جانب آخر، يحاول مسؤولو الاتحاد الدخول في مفاوضات جديدة مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لقيادة العميد في الموسم الحالي.