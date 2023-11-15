نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الاتفاق والأهلي".. صفقة خيالية تقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال الحديث مستمرا، داخل الدوري السعودي عن الصفقات الأجنبية المميزة، التي حاول أندية دوري روشن، من استقطابها هذا الموسم من أوروبا، بعد وصول العديد من نجوم العالم هذا العام.

وانضم هذا العام العديد من النجوم في مقدمتها، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وبروزوفيتش وماكسيمن وفرانك كيسيه وجوتا وساديو ماني وجابري فيجا، وكريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز.

- كاسيميرو على رادار السعودية

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية مؤخرا، عن وجود اهتمام من جانب نادي الأهلي السعودي، للدخول في مفاوضات مع إدارة اليونايتد، للحصول على خدمات البرازيلي كارلوس كاسيميرو، نجم خط وسط الفريق.

كما نشر الصحفي التركي “إكرم كونور”، بأن كاسيميرو اقتحم دائرة اهتمامات نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل".

على جانب آخر، ينتهي تعاقد كاسيميرو داخل قلعة الشياطين الحمر في موسم 2026، حيث تصل قيمة اللاعب التسويقية حتى الآن 40 مليون يورو.