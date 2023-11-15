نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق يكشف الطريقة المثالية لبدء تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن بدايات المنتخب يجب أن تكون قوية في تصفيات كأس العالم، وأن ذلك بغض النظر عن قوة الفريق المنافس.

وقال ضياء في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: على مدار التاريخ أسباب عدم وصولنا لأكثر من نسخة لكأس العالم سببها المباريات الضعيفة وليست القوية.

وأضاف: أرى بأن هناك تركيز جيد داخل معسكر منتخب مصر، وأن اللاعبين هدفهم الوصول لكأس العالم، خاصة في ظل وجود أكثر من عنصر كبير ستكون هذة النسخة هى الأخيرة له.

وتابع: لدينا أفضلية رائعة على كل منتخبات المجموعة الحالية قي التصفيات، ويجب الانتصار في أول مباراتين.

