نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش والجزيزي يواصلان التأهيل على هامش ودية الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمود حمدي " الونش" والتونسي سيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، قبل المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بعد قليل أمام فريق توت عنخ أمون.

وخاض اللاعبان تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعيه خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الزمالك أمام توت عنخ آمون

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار.

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.