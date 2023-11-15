نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا عزاء للسيتي وليفربول.. ريال مدريد يخطف "خليفة بنزيما" من يد برشلونة مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع صفقة مدوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط هجوم الميرنجي في الموسم الحالي.

وتأثر خط هجوم الملكي هذا الموسم بقوة، عقب رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

- ريال مدريد يقترب من نيكو ويليامز

وكانت التقارير الصحفية داخل إسبانية، قد كشفت عن صراع كبير بين ريال مدريد وبرشلونة، بجانب الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي، للتعاقد مع نيكو ويليامز، مهاجم أتليتك بيلباو ومنتخب إسبانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الأزمة لاقتصادية التي تضرب البارسا في السنوات الأخيرة، ستعيق خطة التعاقد مع نيكو ويليامز، ومنافسة ريال مدريد والأندية الإنجليزية.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن مسؤولو الريال، يخططون جيدا للاستثمار في اللاعب الذي يقدم مستويات رائعة في سن الـ21 عاما.

