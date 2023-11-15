لابسة تيشرت محمد صلاح.. أول صورة لنجلة محمد أبو تريكة بعد أن كبرت وأصبحت ملكة جمال

انت الان تتابع خبر لابسة تيشرت محمد صلاح.. أول صورة لنجلة محمد أبو تريكة بعد أن كبرت وأصبحت ملكة جمالوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير صورة نجلة نجم منتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي ان سبورت حاليا محمد أبو تريكة.

هذه الصورتين كان قد نشرها محمد أبو تريكة لابنته سدرة، وهي تحتفل على طريقة محمد صلاح، حيث ظهرت في الصورة الأولى "بوضعية الشجرة"، وتقف على قدم واحدة ثم وضعت يديها تحت ذقنها، وهو أحد احتفالات صلاح أثناء تسجيل الأهداف.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي تم تداولها على نطاق واسع على موقع "تويتر".

وكتب أحد المتابعين: "يا حبيبتي زي القمر، التقوى بادية عليها مثل أبيها، ربنا يحفظك ويحفظ بنات المسلمين.. قمراية يا أمير القلوب".