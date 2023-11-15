لاعب إنبي: كنت اتمنى الانضمام للمنتخب ولاتزال الفرصة أمامي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد أمين أوفا لاعب إنبي عن حزنه شديد بسبب، عدم استدعائه لضمه لقائمة منتخب مصر في المعسكر الدولي الحالي.

ويدخل منتخب مصر معسكر، استعدادًا لمواجهة جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

لاعب إنبي: كنت اتمنى الانضمام للمنتخب

وصرح لاعب إنبي عبر شاشة قناة MBC مصر قائلًا: "أعرب عن حزني الشديد لأنني كنت أتمنى تواجدي مع منتخب مصر خاصة في ذلك المعسكر ولكنها تنطبق على اختيارات المدير الفني وأحترم ذلك القرار ولا تزال الفرصة أمامي، وإثبات ذاتي، وتواجدي في المرات القادمة".

وأكمل حديثه: "الآن أضع تركيزي الكامل بالظهور بشكل جيد مع فريق إنبي، ولا انظر لأي مفاوضات، ولم أتحدث مع رئيس إنبي عن إمكانية رحيلي، ولا اعلم السعر المطلوب للرحيل".

وانهى تصريحاته: "شرف لأي لاعب الإنضمام للفريقين الكبار الأهلي والزمالك، وبالنسبة لي لا أفضل نادي عن الآخر ولا أستطيع اختيار أحدهما".

