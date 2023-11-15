نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقترب الرحيل؟.. جوهرة ريال مدريد يحسم موقفه من أموال السعودية وعروض البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنهال العروض الأوروبية والسعودية، على نجوم نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الحالية، قبل بداية موسم الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، خاصة بعد وصول العديد من نجوم العالم إلى الخليج.

وكان الفرنسي كريم بنزيما، أول لاعب من داخل الملكي ينضم إلى دوري روشن في الموسم الحالي، بعد رحيله إلى صفوف فريق اتحاد جدة.

رودريجو يحسم مصيره

وترددت أنباء قوية عن وجود عروض عديدة من جانب الدوري الإنجليزي والسعودي، للحصول على خدمات النجم البرازيلي رودريجو جوس، خلال الموسم الحالي.

ورد رودريجو مؤخرا عن كل ما يتم نشره حول حقيقة تلك العروض قائلا:" لا ألتفت إلى كل هذه الأحديث، العمل والتدريب هنا مثالي، لا اريد الرحيل أبدا عن ريال مدريد، أركز فقط في الفوز بالألقاب هنا".

وتابع:" لم أتلقى أي عرضا رسميا من أندية الدوري السعودي، ولا أتابع ما ينشر حول وجود اهتمام من جانب الأندية الإنجليزية لضمي".