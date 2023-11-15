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أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن عمرو وردة يملك إمكانياته رائعة فنيا، مشيرا إلى أن بعض القرارات التي اتخذها في مسيرته أثرت عليه بشكل كبير.

مدرب منتخب مصر يكشف رأيه بشأن قضية عمرو وردة

وقال ضياء في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: معنديش فكرة عن صحة رحيله عن فريق فاركو خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يجب أن يدعم نفسه قبل أن ينتظر الدعم من الناس.

وأضاف: عمرو لازم يضع تركيزه كله في كرة القدم خلال الفترة المقبلة، لأنه مبقاش لاعب صغير، ويوم بعد يوم هيلاقي مسيرته بتنتهي.

وتابع: أتمنى منه التركيز في الكورة بس، وأن يعود لمنتخب مصر مرة أخرى، لإنه لاعب سيفيد المنتخب.

