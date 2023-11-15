شوبير: غرامة كبيرة من الكاف تلاحق الأهلي بعد مغادرته بطولة الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العقوبة التي حلت على الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال مشاركته في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

شوبير: غرامة كبيرة من الكاف تلاحق الأهلي

وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس": "الاتحاد الأفريقي، يقرر تغريم الأهلي 120 ألف دولا، بسبب ما حدث من جماهيره في بطولة الدوري الإفريقي".

وأكد: "هذا المبلغ كبير على الأهلي، خاصة وأن المكافأة التي سيحصل عليها مليون و700 ألف دولار".

وكان النادي الأهلي قد حصل على مكافأة قدرها مليون و700 ألف دولار، بسبب وصوله لدور نصف النهائي، ضمن منافسات الدوري الأفريقي.

وغادر النادي الأهلي بطولة الدوري الإفريقي، بعدما حجز فريق صنداونز بطاقة التأهل للنهائي على حساب المارد الأحمر من نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.