رتوش أخيرة تفصل لاعب فيوتشر من الإنضمام لصفوف الأهلي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف لاعب مودرن فيوتشر عمر كمال من النادي الأهلي، مؤكدًا على أن هناك رغبة قوية من قِبل اللاعب للإنضمام للأحمر.

رتوش أخيرة تفصل لاعب فيوتشر من الإنضمام لصفوف الأهلي

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" خلال قناة أون تايم سبورتس: "رغبة اللاعب عمر كمال عبد الواحد حسمت إنتقاله إلى صفوف فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ونادي مودرن فيوتشر يرغب في الإستفادة من رحيل اللاعب لأن عقده اقترب من النهاية".

وتابع: "عندما رأى نادي فيوتشر أن هناك رغبة من النادي الأهلي في ضم عمر كمال واللاعب عقده اقترب من الإنتهاء وتدخل عدلي القيعي وحدث حوارات مع المدير التنفيذي لـ مودرن فيوتشر هيثم عرابي وعلاء ميهوب".

واختتم: "مودرن فيوتشر وافق على إنتقال عمر كمال إلى الأهلي، ولكن تم الإتفاق على ضم فيوتشر بعض اللاعبين من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة ولم يتم تحديد أسامي ولكن من الممكن إنضمام كريم نيدفيد، والمقابل المادي ايضًا، والأمر سينتهي قريبًا بين الناديين".

