أيمن الرمادي يقرر تطبيق نظام اليوم الكامل في تدريبات سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

أيمن الرمادي يقرر تطبيق نظام اليوم الكامل

ويعمل المدرب على تجهيز جميع اللاعبين في التدريبات فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب دوري نايل.

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.