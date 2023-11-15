نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات يورو 2024 قبل الجولة التاسعة من التصفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو كرة القدم الأوروبية بجميع أنحاء العالم في معرفة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات يورو 2024، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث يلتقي منتخب سويسرا مع إسرائيل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات يورو 2024 قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا.

ماهي المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات يورو 2024؟

ونجح 9 منتخبات في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 وهم:- فرنسا، البرتغال، إسبانيا، تركيا، النمسا، ألمانيا، بلجيكا، إسكتلندا، إنجلترا.