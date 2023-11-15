نجم أرسنال يكشف عن خططه عقب الاعتزال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأوكراني ألكسندر زينتشينكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن خططه عقب اعتزال عالم الساحرة المستديرة.

زينتشينكو لن يعتزل كرة القدم

وصرح اللاعب: "سأبقى بالتأكيد في كرة القدم، على الرغم من أنني لا أعرف بالضبط في أي منصب بعد ".

وتابع:" لدي العديد من الأفكار والتخيلات المتعلقة بهذا. ومع ذلك، في الوقت الحالي هدفي الرئيسي هو التركيز بشكل كامل على مسيرتي الكروية".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الإنجليزي في عام 2022 ووقع عقدًا مدته أربع سنوات، وقد خاض الموسم 16 مباراة.

