سينر يحقق الفوز الأول فـي مسيرته أمام ديوكوفيتش عبر البطولة الختامية في تورينو

لندن ـ أ.ف.ب: حقق لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر أول فوز في مسيرته أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم وتغلَّب عليه في مباراة ماراثونية ضمن منافسات البطولة الختامية للموسم، المقامة في تورينو.

وفاز سينر (22 عامًا) على ديوكوفيتش 7/‏5 و6/‏7 (5/‏7) و7/‏6 (7/‏2) في مباراة استغرقت ثلاث ساعات وشهدت منافسة قوية ومستويات هائلة.

ويلتقي ديوكوفيتش، حامل اللقب، في مباراته المقبلة البولندي هوبرت هوركاتش اليوم الخميس في آخر مباراته بِدَوْر المجموعات، حيث يتطلع النجم الصربي للتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال سينر المصنف الرابع على العالم عقب المباراة، في تصريحات لمنصة «أمازون برايم»: «أشعر بأنَّني تحليت بمزيد من الثقة في لحظات محددة، لكن لا يزال علي تعلم العديد من الأشياء.»

وأضاف: «أعتقد أنَّني كنت شجاعًا وذكيًّا حقًّا، خصوصًا في المجموعة الثالثة. أعتقد أنَّنا لعبنا بشكل جيد حقًّا.»

وتابع: «هذا يعني الكثير بالنسبة لي. تكون في القمة عندما تحقق الفوز أمام المصنف الأول عالميًّا والفائز بـ24 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.»

ومن جانبه، قال ديوكوفيتش في المؤتمر الصحفي: «يجب تقديم التهنئة له. لقد قدم مباراة مدهشة. وهذا ما قلته له عند الشبكة.»

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أعتقد أنَّه في اللحظات الأكثر أهمية، لعب بأفضل مستوياته وقد استحق الفوز.»