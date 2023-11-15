يوفنتوس يمدد عقد فاجولي الموقوف بسبب المراهنات حتى 2028

ميلانو ـ أ.ف.ب: مدَّد يوفنتوس ثاني الدوري الإيطالي عقد لاعب وسط نيكولو فاجولي، الموقوف لمدَّة سبعة أشهر على خلفية مراهنات غير قانونية على مباريات كرة القدم، حتّى عام 2028.

وقال النادي الإيطالي في بيان «يسعد يوفنتوس أن يعلن عن تجديد عقد نيكولو فاجولي حتى 30 يونيو 2028».

واوقف فاجولي (22 عامًا) الذي تدرَّج في أكاديمية نادي «السَّيدة العجوز» وسيتقاضى حسب تقارير صحافية 1.62 مليون دولار في الموسم، في أكتوبر بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم بعد الاتفاق على صفقة إقرار بالذنب مع المحكمة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة.

وبإمكان فاجولي أن يعودَ إلى المستطيل الأخضر نهاية الموسم الحالي، وتحديدًا خلال المرحلة 38 الأخيرة من الدوري التي ستقام في 26 مايو، بعد أسبوع من انتهاء فترة إيقافه.

وكان الاتحاد الإيطالي أكد العقوبة التي فرضها على فاجولي، وهي الإيقاف لمدَّة 12 شهرًا، منها خمسة مع وقف التنفيذ، مصحوبة بالتزام العلاج لوضع حدٍّ لإدمانه على القمار.

وأقرَّ فاجولي لمحقِّقي الاتحاد الإيطالي بأنَّه قام بمراهنات رياضية على منصَّات غير قانونية، لا سيما على مباريات كرة القدم، باستثناء مباريات يوفنتوس، ناديه منذ عام 2020، وكريمونيزي، حيث أمضى موسم 2021-2022 معه على سبيل الإعارة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنَّه سيتعيَّن على فاجولي الذي تجاوزت ديونه من القمار على منصات غير قانونية ثلاثة ملايين يورو، الرد أيضًا عليها في المحاكم الجنائية، على الأرجح بغرامة. ولم يكن فاجولي وحده ضحية المراهنات إذ طالت الفضائح أيضًا مواطنه ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي اوقف بِدَوْره لمدَّة 10 أشهر بسبب المراهنات، بما في ذلك على مباريات فريقه السابق ميلان. في حين تم الاستماع إلى نيكولو زانيولو (أستون فيلا الإنجليزي) في التحقيق المتعلق بالمراهنات على مباريات كرة القدم من دون أن تتمَّ معاقبته.