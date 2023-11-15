المنتخب المدرسي للذكور والفتيات يشارك فـي البطولة العربية بمصر

يختتم منتخبا الذكور والفتيات المدرسي اليوم معسكره الداخلي للمشاركة في البطولة المدرسية العربية والتي سوف تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17-27 نوفمبر الحالي، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية،

حيث تشارك وزارة التربية والتعليم ـ ممثلة بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية ـ في البطولة بفريقي الذكور والإناث في مسابقة كرة القدم والتي يشرف عليها الاتحاد العربي المدرسي.

ويشارك في فئة الذكور (10) منتخبات وهي مصر البلد المستضيف والسعودية والكويت ولبنان والجزائر والمغرب والعراق واليمن وفريق الطلبة الفلسطينيين الموجودين في مصر، بالإضافة إلى منتخبنا المدرسي. بينما يشارك في فئة الفتيات (5) منتخبات وهي مصر والأردن والجزائر والمغرب بالإضافة إلى منتخبنا.

ويقود تدريبات منتخب الذكور المدرب أنور الحبسي، ويضم الفريق (22) لاعبًا هم: عبدالعزيز بن محمد البلوشي وقصي بن جميل المشايخي وفهد بن جميع المشايخي وزياد بن علي المطاعني وأصيل بن أحمد الحبسي وعلي بن إبراهيم العويني وإبراهيم بن سالم التميمي وإبراهيم بن بدر الشامسي وراشد بن سليمان السليمي والحسن بن علي القاسمي ورياض بن محمد الطارشي وحمد سعيد المسكري ومحمد بن ناصر الصالحي وفراس بن بدر السعدي والوليد بن خالد البريدعي والمعتصم بن خالد المقبالي ومعاذ بن يونس الهنائي ومحمد بن يعقوب المشايخي ويزن بن محمد الخالدي وسليمان بن داؤود الخروصي ووقاص بن أسعد الأزكي وسليمان بن أحمد المحروقي.

وكان المنتخب المدرسي قد خاض عددًا من المعسكرات السابقة داخل سلطنة عمان، وأجرى العديد من المباريات الودية، كان آخرها مع المنتخب الكويتي في مسقط، وانتهى بفوز منتخبنا الوطني. حيث يوجد في المنتخب المدرسي عدد كبير من لاعبي منتخب الناشئين، وبالتالي فإن الاستعدادات كانت مستمرة منذ فترة طويلة، وأصبح الفريق جاهزًا للمشاركة في البطولة المدرسية العربية.

في المقابل فإنَّ منتخب الفتيات يقودهن المدرب فارس الإسماعيلي ويساعده ياسمين الزيدية وتضم القائمة (12) لاعبة هن: سليمة بنت ناصر بن محمد البحرية والشيماء بنت معتصم بن على الزدجالية وأميرة بنت سلطان بن محمد الحارثية ونور بنت أحمد بن سعيد الخروصية وعائشة بنت عبدالحكيم بن مسلم الحبسية ودانية بنت سمير بن عبدالرسول الزدجالية ومريم بنت عبدالرحمن بن نصيب الرواحية وتيا اميت سودير كيشوجي سمبت ومايا بنت عماد بن سلطان اللواتية وعائشة بنت حسام بن غالب اليافعية شهلا بنت محمد بن عبدالوهاب الزدجالية ومريم بنت سالم بن حمد القاسمية.

وسوف تغادر البعثة إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة ظهر يوم الجمعة بوفد رسمي يترأسه عبدالله الفوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الشرقية، ويوسف بيت سليم وخالد المالكي ممثلا الاتحاد في الملتقى الرياضي، وخليل التميمي المسؤول الإعلامي للبعثة، وأسعد الحميدي إداري البعثة.