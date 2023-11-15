باريس ـ أ.ف.ب: أُوقف الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي مباراتين عقب طرده أمام ليتشي في الدوري، حسب ما أفادت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء. وكان المهاجم المخضرم جيرو (36 عامًا) افتتح التسجيل لميلان الذي فرّط بتقدمه بهدفين أمام ليتشي في عقر داره ليخرج متعادلًا 2-2 السبت، قبل أن يتلقى بطاقتين صفراوين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بداية لاعتراضه على قرارات حكم المباراة ثم بسبب «تصريحات مهينة للحكم»، حسب ما أشارت رابطة الدوري.

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