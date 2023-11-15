بطولة مدائن لخماسيات كرة القدم داخل الصالات تصل محطتها الأخيرة

بلغ فريق شنايدر إلكترك و فرق أواصر عُمان نهائي بطولة مدائن لخماسيات كرة القدم داخل الصالات، والتي تقام منافساتها في المركز الطلابي بكلية الشرق الأوسط، حيث تغلب فريق شنايدر إلكترك على فريق إنفولاين، فيما تخطى فريق أواصر عمان فريق مدائن في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما شهدت النسخة الأولى مشاركة ١٧ فريقاً مُقسمين إلى أربع مجموعات، أبرزت المواجهات حماساً وإثارة لا مثيل لهما ، حيث تألق الفرق المتأهلة لهذا الدور بأداء استثنائي، مما أضفى على البطولة طابعاً خاصاً وأضاف إلى تشويق الجماهير والمتابعين.

وقد شهد الدور النصف النهائي منافسة قوية بين الفرق الاربعة المتأهلة ، ففي المباراة الأولى التي جمعت فريق أواصر عمان و فريق مدائن ، أنتهآ الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعد منافسة قوية كان أبطالها حراس المرمى ، إلا أن الكفة مالت لحارس مرمى فريق أواصر حيث تمكن فريق أواصر من حسم النتيجة لصالحة بنتيجة 2 – 0 ، وفي المباراة الثانية تمكن فريق شنايدر إلكترك من حسم اللقاء لصالحة بعد أن تخطى فريق إنفولاين برباعية ، حيث أنتهى اللقاء بنتيجة 4 -1 ، بعد سيطرة واستحواذ من فريق شنايدر إلكترك واضاعت الفرص من فريق إنفولاين . وعن البطولة، أضاف المهندس جعفر محمد العجمي، مدير عام واحة المعرفة مسقط: شهدنا بطولة استثنائية بمشاركة ١٧ فريقاً من واحة المعرفة ، وهذه الفعالية لم تكن مجرد تحدٍ رياضيّ، بل كانت منبراً حقيقياً لتوحيد الجهود وتشجيع روح الفريق والابتكار ، وقد ساهمت هذه البطولة بشكل كبير في تقوية العلاقات الاجتماعية وتشجيع التفاعل الإيجابي بين مختلف المشاركين، حيث عملت على تعزيز الروح الرياضية والتعاون المشترك، وهو ما يُعتبر هدفاً رئيسياً لإقامة مثل هذه الأحداث الرياضية ، وأضاف: نتمنى لهذه البطولة ولغيرها من الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية أن تستمر في أرجاء واحة عمان، حيث تُعد هذه الفعاليات محوراً أساسياً لتنمية الأفكار الإبداعية وتعزيز التفاعل المجتمعي ، و استمرار مثل هذه الأنشطة يعزز الروح والفكر التنافسي و يسهم في اكتساب الموظفين العديد من القيم .