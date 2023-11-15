فـي خطوته الأولى بالتصفيات المزدوجة لمونديال 2026 اليوم.. منتخبنا الوطني فـي مواجهة الصين تايبيه بحثا عن بداية نموذجية تسهيلات للحضور.. وصافرة من طاجيكستان.. والمسروري يشحذ همم الجماهير

متابعة ـ صالح البارحي:

اليوم.. الساعة السابعة مساء، المكان: مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، صافرة بداية مشوار منتخبنا الوطني الأول بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027، المنافس الصين تايبيه، الهدف نقاط ثلاث وغلة تهديفية تسجل بداية نموذجية للأحمر في هذه التصفيات، حيث يأمل رجال سامبا الخليج بأن يكونوا على الموعد وأن يقدموا لوحة كروية ممتعة أمام مرأى جماهيرهم الوفية التي لا عذر لها في أمسية اليوم بعدم التواجد، فالوسط الرياضي جميعه يأمل في أن نشهد خير بداية تساندنا في المراحل القادمة من المنافسات نحو المونديال، خاصة وأن الأحمر العماني سيغادر إلى قيرغيزستان لمواجهته الثانية التي لن تكون سهلة أمام واحد من المنتخبات المتطورة في الفترة الأخيرة.

برانكو أعد العدة لمباراة اليوم التي تسجل الرقم (3) رسميا في لقاءات الفريقين، رغم أن الوسط الرياضي يراها (سهلة) بعيدا عن أي مبالغة في ذلك، حيث الفوارق الفنية بين الطرفين والخبرات التراكمية تصب في مصلحة الأحمر، إلا أن كرة القدم لا تقبل التخمين بقدر ما تعطي من يتعامل معها بحذر، ورغبة بعيدا عن الثقة المفرطة التي قد تكون سببا في ضياع الهدف المنشود ولنا في ذلك حكايات سابقة وروايات حزينة.

خير بداية

كما أسلفت، فإن أغلب الوسط الرياضي بالسلطنة يتحدث على أنها مباراة سهلة وفي المتناول، ربما نتفق مع هذا الطرح ولكن لا يجب أن يكون عنوان لقاء اليوم بأي حال من الأحوال، حيث إن كرة القدم لا ترتضي بالاماني بقدر ما تمنح المجتهد والباحث عن النجاح بقدر ما سعى له، وهذا ما يجب على لاعبينا ومن خلفهم الجهاز الفني اتباعه في مباراة اليوم لتسجيل خير بداية قبل السفر إلى بشكيك لملاقاة قيرغيزستان في 21 نوفمبر الحالي، ومن باب أولى فإن التركيز سواء في الخط الخلفي أو في خط المقدمة هو أبرز مطالبنا اليوم، فنظافة الشباك مطلب رئيس وفي المقابل زيادة غلة الاهداف لعدة جوانب داعمة ببداية المشوار مطلب هام كذلك، لذلك فإن على برانكو التعامل مع رغبة الضيف بشيء من الحذر، فهو فريق لا يملك شيئا يخسره مقارنة بمسيرة منتخبنا وأهدافه في هذه التصفيات.

ناهيك عن أن دعم الجماهير مطلب كذلك، ولا يجب أن نقلل من شأن المنافس بقدر ما نؤكد دعمنا للاعبينا أيا كان الفريق الذي يلعب أمامه، نعم هناك عتب من الجماهير على قيمة الدخول لكن ذلك لن يمنع محبي الاحمر من التواجد لدعم رحلة الالف ميل التي يخوضها الاحمر لتحقيق أمانينا وتطلعاتنا الكروية على مستوى أعلى المنافسات إن شاء الله تعالى .

غيابات

من المؤكد عدم ظهور صلاح اليحيائي ومحمود المشيفري وعاهد الهديفي وخالد الهاجري في قائمة مباراة اليوم بسبب الإصابات التي يعاني منها الرباعي، والتي لم يجد الجهاز الطبي والفني أي مبرر لمشاركتهم في المواجهة بغية الحفاظ على سلامتهم ومنحهم مساحة كافية من التشافي التام، ولا يستبعد عدم سفرهم مع بعثة المنتخب إلى قرغيزستان للمباراة الثانية بالتصفيات المزدوجة .

علما بأن بعثة منتخبنا ستغادر إلى بشكيك في تمام الساعة التاسعة صباح غد إن شاء الله تعالى، ويخوض الاحمر هناك ثلاث حصص تدريبية قبل مواجهة قيرغيزستان الصعبة .

منتخبنا بالأحمر

منتخبنا سيرتدي لاعبوه اللون الأحمر الكامل باستثناء حراس المرمى الذين سيظهرون باللون الاصفر والجراب الأسود، فيما سيلعب منتخب الصين تايبيه باللون المعتاد وسيرتدي حراس المرمى اللون الاخضر الكامل والجراب الرمادي .

نقل

حصلت القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان على حقوق نقل وبث مباراة اليوم بين منتخبنا ونظيره منتخب الصين تايبيه، وهو الأمر الذي كان غامضا في الأيام الماضية، وسيرافق المباراة ستوديو تحليلي، كما سيحضر برنامج الدكة على مدار يومين للحديث عن جاهزية الاحمر لمباراة اليوم بقيادة المخضرم خميس البلوشي ويرافقه هلال المخيني وهلال العوفي وهيثم خليل واللاعب السابق خليفة عايل .

تحكيم طاجيكي

يقود مباراة اليوم طاقم تحكيم من طاجيكستان بقيادة الحكم الدولي سعدالله جول مورودي رفقة مواطنيه فافو كاراييف وحسين كريموف، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع الأردني صدام عمارة، ويراقبها السعودي إيهاب خوجه فيما يتولى الإماراتي علي حمد البدواوي مهمة مراقبة الحكام.

5 بوابات

قرر الاتحاد العماني لكرة القدم منح الجماهير الوفية نوعا من الأريحية في الدخول لمدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مباراة اليوم، حيث سيتم فتح 5 بوابات رئيسية و16 بوابة داخلية، كما سيبدأ فتح البوابات الرئيسية للمجمع قبل انطلاق صافرة المباراة بأربع ساعات كاملة، كما سيسمح بدخول المشروبات والمأكولات وتوفير أركان بيع المياه والوجبات السريعة بمختلف جوانب الملعب.

برانكو : نخوض تصفيات تاريخية ولن أغير فلسفتي في التدريب

قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم : سنخوض تصفيات تاريخية وندخل بطموحات وأهداف عالية، مباراة مهمة على ارضنا ونسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العمانية، المباراة الأولى دائما تكون صعبة وخاصة أنها على ارضنا، نحترم المنافس وسنبذل جهدنا للانتصار، راض كل الرضا عن المعسكر الاعدادي، صلاح اليحيائي ومحمود المشيفري وعاهد الهديفي وخالد الهجري لن يتمكنوا من التواجد في قائمة المباراتين بسبب الاصابة .

واضاف برانكو : فضلت عدم استدعاء ارشد العلوي حتى يجهز نفسه بشكل أفضل للمرحلة القادمة، بكل تأكيد في الكرة الحديثة لا توجد فروقات كبيرة بين الفرق، لذلك نحترم كل المنافسين ونحن الافضل في مجموعتنا، لن أغير فلسفتي في التدريب وطريقتي هجومية دائما .

حارب السعدي : طموحنا عالي

قال حارب السعدي قائد منتخبنا : نحن في أتم الاستعداد للمواجهة وسنعمل جاهدين من اجل الظهور بشكل جيد، طموحنا عالي لتحقيق النتائج الايجابية والذهاب بعيدا ، نوفمبر المجيد شهر له خصوصية لدى العمانيين ، ونتمنى حضور جماهيرنا من أجل الإحتفال .

محسن المسروري: نتطلع لحضور جماهير كبير

عبر محسن بن حمد المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عن آمله في ركلة بداية موفقة لمنتخبنا الوطني أمام الصين تايبيه ، آملاً في حضور جماهيري كبير يؤازر الأحمر في مستهل مشواره ، مؤكدًا أن الاتحاد ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وشرطة عمان السلطانية والجهات المعنية ذات الصلة اتخذوا كافة الإجراءات لتسهل الحضور الجماهيري ، ويبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027، اليوم بمواجهة الصين تايبية بمجمع السلطان قابوس الرياضي بوشر.

وأكد المسروري أن المنتخب جاهز لخوض غمار التصفيات بمعنويات عالية، معربًا عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني والإداري لتحقيق الفوز، والكفاح في مشوار التصفيات الطويل لتحقيق حلم الوطن بالتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، وقال المسروري: «عقد الاتحاد عبر لجانه المختصة عدة اجتماعات مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشرطة عمان السلطانية ، بهدف تسهيل الحضور الجماهيري وفق اجراءات جديدة، وظهور مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في أبهى حلة لاستقبال الجماهير». وأكد المسروري عزم شرطة عُمان السلطانية فتح 5 بوابات رئيسة، و16 بوابة داخلية من بوابات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر قبل أربع ساعات من بداية المباراة، حرصا منها على دخول سهل وآمن للجماهير، وكشف نائب رئيس الاتحاد أن مدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر جاهزة لاستقبال الجماهير في أفضل صورة بعد الإجراءات التي تحرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب على اتخاذها قبل المباريات، مشيرًا لفتح المجال أمام دخول الأطعمة والمشروبات، والسماح ببيع عبوات المياه مفتاحة للجماهير عبر المنافذ المنتشرة،

وإتاحة الفرصة أمام مطاعم الوجبات السريعة لبيع أطعمتها في الأركان المخصصة لها بالمجمع لتوفير كل السبل الرامية لحضور جماهيري يساند المنتخب في هذا الاستحقاق المهم «.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن تذاكر المباراة طُرحت من يوم الاثنين الماضي في منافذ البيع بمتاجر اهلين، آملا في حضور جماهيري يحفز اللاعبين على تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية، ترفع معنويات المنتخب قبل مواجهة قيرغيزستان في الجولة الثانية من التصفيات خارج قواعده.