انت الان تتابع خبر فاجعة كبرى: لاعب المنتخب السعودي سعد الدوسري الذي انتهى به المطاف ليصبح بهذا الحال الذي يرثى له... والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استعرض مقطع فيديو على التيك توك قصة حياة لاعب الاتحاد والمنتخب سعد الدوسري الملقب بـ “أبو سمرة” من بدايته حتى اعتزاله، والذي كان يعتبر مهاجم وقناص هداف، حيث كانت الأندية تخطب وده ليلعب معها.أبو سمرة

وانتقل في السبعينات إلى نادي الاتحاد قادمًا من فريق الجزيرة، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 300 ألف ريال، وكان أحد نجوم الفريق وهدافهم المرعب.

وتكفل الأمير طلال بن منصور رحمه الله بمصاريف زواجه، ليقوم بعدها “أبو سمرة” بإطلاق اسم طلال على أحد أبنائه عرفانًا بالمعروف.

أصعب دوري

وساهم “أبو سمرة” في تحقيق أصعب دوري مع الاتحاد عام 1982 (الدوري المشترك)، وكأس الاتحاد السعودي عام 1986، ووصيف كأس الملك 3 مرات، كما تم اختياره لتمثيل المنتخب، وشارك بالبطولة العربية السادسة بالمغرب.

اعتزال

وصرح “أبو سمرة” من قبل لجريدة عكاظ، بأن إدارة الاتحاد قد استغنت عنه بشكل غير لائق، وتناسوا خدماته للفريق، حيث قاموا بتسليم خطاب الاستغناء عني لحارس النادي؛ ليعلن بعدها اعتزاله ولم يلعب بعدها لأي نادي آخر.

وأضاف “أبو سمرة”: “ضحيت بوقتي ودراستي وعملي من أجل نادي الاتحاد، وانتهى بي الحال لأصبح حارس أمن”.