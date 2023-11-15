نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يئن.. تخبط وأزمات وقضايا عرض مستمر فما الحل الجذري؟ (تحقيق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أزمات كبرى يعيشها الإسماعيلي، مع انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" وتراجع نتائج الفريق بشكل ملفت ومقلق لعشاق ومحبي القلعة الصفراء.

ويعاني الإسماعيلي من تأثير القرارات الإدارية الخاطئة، والأزمات المالية المستمرة التي كلفته الكثير من العقوبات الرياضية انتهت بإيقاف القيد بداية الموسم الجاري، وعدم تدعيم صفوف الفريق بالإضافة إلى رحيل عناصره الأساسية، وهو الأمر الذي ظهر على أداء الفريق ونتائجه خلال مباريات الدوري، وموقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، حققهم الفريق من فوز وتعادل و4 هزائم.



- أزمات الإسماعيلي عرض مستمر.. من المتسبب؟

أرجع بعض عشاق الإسماعيلي تدهور نتائج الفريق خلال الموسم الجاري للجنة الفنية بقيادة على أبو جريشة بسبب عدم فتح باب القيد، والموافقة على الاستعانة بالناشئين والتفريط في العناصر الأساسية، بالإضافة إلى الموافقة على تقسيط الشرط الجزائي لانتقال باهر المحمدي مدافع الفريق لصفوف المصري البورسعيدي، بدلًا من استغلاله في فتح باب القيد، وهو ما اعتبره البعض تمهيد للمجلس القادم لعدم فتح القيد بسبب ضيق الوقت عقب الانتخابات.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي نال أيضًا رصيدًا من الإنتقادات، بسبب موافقته على كل قرارات اللجنة الفنية سواء رحيل النجوم أو الدفع بالناشئين وعدم فتح باب القيد، حيث حملته جماهير الإسماعيلي المسؤولية كونه صاحب القرار وقام بالموافقة على كل ذلك.

مجلس إدارة الإسماعيلي بقيادة نصر أبو الحسن نال الرصيد الأكبر من الانتقادات، حيث اعتبر جمهور الإسماعيلي أن عدم فتح باب القيد لا يمكن أن يكون بسبب ضيق الوقت، وأن المجلس كان لا بد أن يكون لديه برنامجًا واضحًا وحلولا جذرية لكل هذه الأزمات قبل اتخاذ قرار خوض الانتخابات.



- أسامة خليل: جماهير الإسماعيلي تعرضت للخداع وعلي أبو جريشة لا يمتلك خبرات إدارية

علق أسامة خليل، نجم الإسماعيلي السابق، على وضع الفريق الحالي قائلًا:" جماهير الإسماعيلي تعرضت للخداع، والإدارة الفنية لا تمتلك الخبرة الإدارية، واللعب بالناشئين مع الاستغناء عن العناصر الأساسية كان قرارا خاطئًا وخادعا، وتبعاته قوية على النادي الإسماعيلي."

وأضاف خلال تصريحات للفجر الرياضي:" المرحلة الحالية تحتاج خبرات داخل الملعب لدعم اللاعبين الصغار، هناك أولويات تحتاج للدعم المالي، والإسماعيلي لديه أزمات طاحنة سواء مستحقات اللاعبين الحاليين أو التزامات النادي أو أزمة القيد، وللأسف الإسماعيلي لم يستطيع استغلال الأموال التي حصل عليها قبل بداية الموسم وكانت الأولوية حل أزمة القيد."

واختتم نجم الإسماعيلي السابق:" علي أبو جريشة لا يمتلك خبرات إدارية ولذلك حدث ما حدث، وأنا أتحدث بناءً عن قناعات وليس مجاملات، لأول مرة في التاريخ يوافق نادي على تقسيط شرط جزائي للاعب، وكل هذا بسبب قلة الخبرة وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات، وهذا يحتاج لأشخاص لديهم بُعد إداري وثقافي للتعامل مع هذه المواقف."



بازوكا: اللجنة الفنية مسؤولة تماما عما يحدث للفريق والإسماعيلي حرق الناشئين



تحدث سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق، والفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا بقميص الدراويش عن وضع الفريق الحالي مؤكدًا أن اللجنة الفنية بقيادة علي أبو جريشة تتحمل المسؤولية كامل عما يحدث داخل جدران القلعة الصفراء.

وأضاف للفجر الرياضي:" اللجنة الفنية قامت بالاستغناء عن العناصر الأساسية مثل باهر المحمدي وعمر الوحش وسيرجي اكا والشامي كريم الديب، وكان لا بد من تحديد تعاقدات اللاعبين وترك الأمر لمجلس الإدارة سواء بالابقاء عليهم أو البيع، وهذه كانت مسؤولية اللجنة الفنية فقط التجديد للاعبين."

وأكمل:" قرار خاطيء جدا الدفع بالناشئين دون وجود عناصر أساسية لدعمهم، الإسماعيلي يحرق ناشئيه وهذا أكبر خطأ لأنهم عناصر مميزة ولكنهم يحتاجون لأصحاب الخبرة داخل الملعب مثلما كان يحدث منذ نشأة النادي."

واختتم بازوكا متحدثًا عن سبل الخروج من الأزمة مؤكدًا أنه لا بد من فتح باب القيد بأي ثمن في يناير، وعدم إهدار الأموال في الصفقات ومن الممكن أن يستعين ببعض الاعارات من الأندية لحين انتهاء الموسم، بالتزامن مع استمرار حل قضايا النادي لبدء الموسم الجديد بشكل أفضل.