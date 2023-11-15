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أحمد جودة - القاهرة - فوز القزازين وصيد المحلة وتعادل المنصورة ونبروة في جولة مثيرة بالقسم الثاني

أقيم اليوم الأربعاء أربعة مباريات بالجولة الخامسة لدوري القسم الثاني (ب) بالمجموعة الخامسة حيث حقق فريق مركز شباب القزازين فوزا غاليا ومستحقات على فريق بايونيرز بهدفين دون مقابل.

سجل ثنائية الفريق الدمياطي بالشوط الثاني الثنائي محمد نصحي وعمار القزاز.

وسقط المنصورة في فخ التعادل السلبي خارج ملعبه مع نظيره فريق بني عبيد.

كما تعادل كفر الشيخ مع نبروة بهدف لكل منهما حيث تقدم محمود المنشاوي للفريق الكفراوي بالشوط الثاني ونجح نبرورة في العودة للقاء عن طريق اللاعب محمود الحسيني.

وسقط فريق مركز شباب تلا على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة ثقيلة أمام فريق صيد المحلة بثلاثية نظيفة عن طريق أحمد بالي وشادي اسماعيل ومحمد صلاح بالشوط الثاني.

وتختتم تلك الجولة الخميس بلقاء بلقاس مع مالية كفر الزيات.

الترتيب

1- القزازين 10 نقاط

2- المنصوره 9 نقاط

3- بني عبيد 9 نقاط

4- صيد المحلة 8 نقاط

6- بايونيرز 6 نقاط

6- كفر الشيخ 6 نقاط

7- نبروة 5 نقاط

8- مالية كفر الزيات 5 نقاط

9- بلقاس 3 نقاط

10- تلا 3 نقاط