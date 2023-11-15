نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينافس أندية البريميرليج على ضم جوهرة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق المرينجي.

ريال مدريد يقترب من ضم ألفونسو ديفيز

كشف الصحفي جرايم بيلي بإن إدارة ريال مدريد تقترب من ضم الفونسو ديفيز ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما اتخذت ادارة الفريق البافاري قرار عدم تجديد عقده.

وأضاف الصحفي جرايم بيلي بإن أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مهتمون جميعًا بالتعاقد مع اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز برفقة ريال مدريد.

يذكر أن اللاعب ألفونسو ديفيز يقترب من نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني فى عام 2025 بعدما اتخذت ادارة قرار بعدم التجديد له.

ما موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي قادش مساء يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.