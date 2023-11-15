عاجل.. حقيقة طلب حارس الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة حول طلب واحد من حراس مرمى القلعة الحمراء مغادرة صفوف الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

حقيقة طلب حمزة علاء الرحيل عن الأهلي

وأوضح المصدر أن الأخبار التي ترددت حول رغبة حمزة علاء في الرحيل عن الأهلي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر: "لكنه تلقى بعض الاتصالات الشفهية من بعض الأندية في الفترة الأخيرة، حيث تم تقدير مستواه الرائع مع المنتخب الأولمبي، وعبر بعضهم عن رغبتهم في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة، ولكن لم تصل هذه الاتصالات إلى مرحلة العروض الرسمية".

وأوضح المصدر أنه في حال تقديم عرض مناسب يحقق للحارس فرصة مستمرة للمشاركة في المباريات، بالإضافة إلى موافقة النادي، فإن هناك استعدادًا من جانب حمزة علاء للانضمام وخوض تلك التجربة.

وأكد المصدر أن اللاعب ملتزم بالتدريبات مع الأهلي بشكل جاد، ويتطلع للحصول على الفرصة للمشاركة في المباريات. وأشار إلى رغبته في تمثيل منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، بناءً على أدائه المميز مع الفراعنة في بطولة إفريقيا.

يُذكر أن حمزة علاء فاز بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم خسارة المنتخب المصري اللقب أمام المغرب.