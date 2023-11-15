نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة فتوح وصبحي واستبعاد شيكابالا ومباراة جيبوتي.. فيتوريا يطلق تصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مباراة الغد أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم، تعد من أهم مباريات الفريق في مشواره بالتصفيات لإنه يعتبر أن مباراة البداية هي أهم مباراة في المشوار كاملا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي المقام علي هامش المباراة، قرارات المدرب كلها قرارات فنية، ولا يوجد تدخلات من أحد، ونمتلك حاليا 3 لاعبين في مركز المهاجم وهم محمد شريف ومصطفي محمد وعمر مرموش وهم متألقون مع فرقهم من بداية الموسم.

وأضاف فيتوريا إنه قام باستدعاء محمد شريف في المعسكر الحالي نظرا لتألقه مع فريقه في الدوري السعودي، اما عن شيكابالا فقد أكد فيتوريا أنه يعلم إمكانيات اللاعب منذ ان كان محترفا في سبورتنج لشبونة، ولكنه كمدير فني يحاول عمل توزان بين المهارة وعامل السن.

وتحدث فيتوريا عن مستقبل المنتخب، مؤكدا إنه يسعي دائما لتنفيذ خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة لبناء جيل جديد وقوي للفراعنة، من خلال وضع لاعب أساسي وآخر احتياطي يتفاوت بينهما العمر لتحقيق التوازن، مشيدا بمستوي شيكابالا وإصراره وخبرته الدائمة.

أما عن أزمة فتوح وصبحي لاعبا الزمالك، فقد أكد إنه لم يطلب عرض التحقيقات عليه وإنه فقط أراد معرفة نتيجة التحقيق من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعبين.