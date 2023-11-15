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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن هناك استعدادات كاملة الفراعنة لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهناك سعي لبداية قوية في مباراة الغد أمام جيبوتي، وهذا هو الوقت المناسب ليهتم الجمهور بالمنتخب ويتواجدوا في المباريات.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مصر بلد كبيرة ولا بد أن نكون كبارا داخل الملعب وخارجه، وأحزن عندما يكون هناك منتخبات ليس لديها نفس العناصر الموجودة لدينا ولديها حضور جماهيري عالي".

فيتوريا يوجه رسالة قوية للمصريين قبل موقعتي جيبوتي وسيراليون

وتابع: "هذا الأمر لن يتم حله في يوم وليلة ولكن متأكدون من أننا سنصل إلى هذه النقطة، وأن تحضر العائلات المصرية وتكون فخورة بمنتخب بلدها".

وأكد البرتغالي روي فيتوريا، أن مباراة الغد امام جيبوتي في تصفيات كأس العالم، تعد من أهم مباريات الفريق في مشواره بالتصفيات لإنه يعتبر ان مباراة البداية هي أهم مباراة في المشوار كاملا.

واختتم: "قرارات المدرب كلها قرارات فنية، ولا يوجد تدخلات من أحد، ونمتلك حاليا 3 لاعبين في مركز المهاجم وهم محمد شريف ومصطفي محمد وعمر مرموش وهم متألقون مع فرقهم من بداية الموسم".