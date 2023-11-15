فيتوريا يكشف عن سبب استدعاء محمد شريف وتجاهل شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سبب استدعاء محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وتجاهل ضم شيكابالا قائد الزمالك بالمعسكر الحالي.

وأكد فيتوريا إنه قام باستدعاء محمد شريف في المعسكر الحالي نظرا لتألقه مع فريقه في الدوري السعودي، اما عن شيكابالا فقد اكد فيتوريا إنه يعلم إمكانيات اللاعب منذ ان كنا محترفا في سبورتنج لشبونة، ولكنه كمدير فني يحاول عمل توزان بين المهارة وعامل السن.

وعلق فيتوريا عن مستقبل المنتخب مؤكدا إنه يسعي دائما لتنفيذ خطط طويلة المدى واخرى قصيرة لبناء جيل جديد وقوي للفراعنة، من خلال وضع لاعب أساسي واخر احتياطي يتفاوت بينهما العمر لتحقيق التوازن، مشيدا بمستوي شيكابالا واصراره وخبرته الدائمة.

أما عن أزمة فتوح وصبحي لاعبا الزمالك، فقد اكد إنه لم يطلب عرض التحقيقات عليه وإنه فقط أراد معرفة نتيجة التحقيق من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن الثنائي.