نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس الشناوي.. أخطبوط الأهلي يطلب الرحيل عن ملعب التتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حقيقة طلب حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024.

محمود الخطيب يوافق على رحيل حمزة علاء

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، بإن الكابتن محمود الخطيب وافق على طلب حمزة علاء بالرحيل على سبيل الإعارة، بحثا عن فرصة المشاركة قبل أولمبياد باريس العام المقبل.

ووافق المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رحيل اللاعب، بعدما خرج من حساباته الفنية نظرا لوجود العملاق محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

والجدير بالذكر أن الحارس الشاب حمزة علاء ظهر بشكل مميز خلال بطولة إفريقيا الماضية بالمغرب، مع منتخب الشباب ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط في المباراة النهائية خلال البطولة.

ما موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي ميدياما مساء السبت 25 نوفمبر 2023، في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ما توقيت مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري الابطال؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.