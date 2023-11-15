نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية السعودية.. أهلي جدة يزاحم الإتفاق على ضم نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات قوية مع نظيره الاتفاق من اجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024.

حقيقة مفاوضات اهلي جدة مع البرازيلي كاسيميرو

كشف الصحفي التركي "إكرم كونور"، بأن النجم البرازيلي كاسيميرو اقتحم دائرة اهتمامات الاتفاق واهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، بعد المستوي الجيد الذي يقدمه مع الهولندي تين هاج.

وأضاف الصحفي بإن نادي مانشستر يونايتد سينظر في العروض التي ستأتي من أجل البرازيلي كاسيميرو، ولن يمانع رحيله في يناير، ويمتلك عقد مع الشياطين الحمر يمتد حتى صيف 2026 وتبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد تعاقد مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد في صيف 2022، حيث شارك في 63 مباراة، وسجل خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره نادي إيفرتون مساء الأحد 26 نوفمبر 2023، في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.