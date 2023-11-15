النني: حضور الجماهير في المدرجات نقطة قوة كبيرة جدا لأى منتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى ونادى أرسنال الإنجليزي، أن تواجد الجماهير في المدرجات نقطة قوة لأى منتخب أو فريق في العالم.



وقال الننى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وجيبوتى المقرر لها غدا الخميس في تصفيات كأس العالم، أنه يتمنى امتلاء مدرجات استاد القاهرة غدا بالجماهير المصرية لمؤازرة الفراعنة أمام جيبوتى وهو ما يزيد من قوة المنتخب أمام أي منافس.

أضاف الننى: "حضور الجماهير في المدرجات نقطة قوة كبيرة جدا لأى منتخب..ونفسي جماهير منتخب مصر ترجع وتملئ المدرجات من تانى..كلنا بنحب البلد ومنتخب مصر أكيد هو الأساس بالنسبة لينا كلنا".