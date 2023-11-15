الرياضة

فوز الهلال ومركز شباب كوم حمادة وبترول الإسكندرية بالقسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الهلال ومركز شباب كوم حمادة وبترول الإسكندرية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز الهلال ومركز شباب كوم حمادة وبترول الإسكندرية بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني (ب) عن التالى..


المجموعة الخامسة 


- صعد فريق مركز شباب القزازين على قمة المجموعة بعد فوزه على فريق بايونيرز بهدفين نظيفين سجلهما محمد نصحى وعماد القزاز في الشوط الثاني. 


-- حقق فريق صيد المحلة فوزًا كبيرًا على فريق شباب تلا بثلاثية نظيفة سجلها أحمد بإلى وشادى اسماعيل ومحمد صلاح في الشوط الثاني.


- تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق اتحاد نبروه بهدف لمثله تقدم فريق كفر الشيخ بهدف محمود المنشاوي في الشوط الأول وتعادل محمود الحسيني لنبروه في الشوط الثاني.


- تعادل فريق بنى عبيد مع فريق المنصورة دون أهداف.


- وتختتم الجولة الخميس بلقاء بلقاس مع مالية كفر الزيات. 


المجموعة السادسة 


- فوز فريق الهلال الضبعة مع فريق الاوليمبي بهدف دون رد سجله أحمد البنا.


- فوز فريق مركز شباب كوم حمادة على فريق طلائع الاسطول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد صلاح.


-- فوز فريق اسكندرية للبترول على فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف.


-- تعادل فريق دلفى مع فريق المجد السكندري دون أهداف.

 
- تعادل فريق الحمام مع فريق سبورتنج بهدف لمثله تقدم الحمام بهدف مؤمن القصري في الشوط الأول وتعادل عبد الرحمن السويسى للمجد في الشوط الثاني.


ترتيب المجموعة
1- شباب القزازين 10 نقاط
2- المنصورة 9 نقاط
3-صيد المحلة 8 نقاط
4- بنى عبيد 8 نقاط
5- كفر الشيخ 6 نقاط
6- بايونيرز 6 نقاط
7- المالية 5 نقاط
8- اتحاد نبروه 5 نقاط
9- بلقاس 3 نقاط
10- شباب تلا 3 نقاط
المجموعة السادسة
1- دلفى 9 نقاط
2- كوم حمادة 9 نقاط
3- الاوليمبي 8 نقاط
4- الحمام 8 نقاط
5- سبورتنج 8 نقاط
6- الهلال الضبعة 7 نقاط
7- المجد السكندري 6 نقاط
8- دمنهور 5 نقاط
9- اسكندرية للبترول 4 نقاط
10- طلائع الاسطول 3 نقاط

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا