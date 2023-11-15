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أحمد جودة - القاهرة - فوز الهلال ومركز شباب كوم حمادة وبترول الإسكندرية بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني (ب) عن التالى..



المجموعة الخامسة



- صعد فريق مركز شباب القزازين على قمة المجموعة بعد فوزه على فريق بايونيرز بهدفين نظيفين سجلهما محمد نصحى وعماد القزاز في الشوط الثاني.



-- حقق فريق صيد المحلة فوزًا كبيرًا على فريق شباب تلا بثلاثية نظيفة سجلها أحمد بإلى وشادى اسماعيل ومحمد صلاح في الشوط الثاني.



- تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق اتحاد نبروه بهدف لمثله تقدم فريق كفر الشيخ بهدف محمود المنشاوي في الشوط الأول وتعادل محمود الحسيني لنبروه في الشوط الثاني.



- تعادل فريق بنى عبيد مع فريق المنصورة دون أهداف.



- وتختتم الجولة الخميس بلقاء بلقاس مع مالية كفر الزيات.



المجموعة السادسة



- فوز فريق الهلال الضبعة مع فريق الاوليمبي بهدف دون رد سجله أحمد البنا.



- فوز فريق مركز شباب كوم حمادة على فريق طلائع الاسطول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد صلاح.



-- فوز فريق اسكندرية للبترول على فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف.



-- تعادل فريق دلفى مع فريق المجد السكندري دون أهداف.



- تعادل فريق الحمام مع فريق سبورتنج بهدف لمثله تقدم الحمام بهدف مؤمن القصري في الشوط الأول وتعادل عبد الرحمن السويسى للمجد في الشوط الثاني.