نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الهلال ومركز شباب كوم حمادة وبترول الإسكندرية بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فوز الهلال ومركز شباب كوم حمادة وبترول الإسكندرية بالقسم الثاني
أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني (ب) عن التالى..
المجموعة الخامسة
- صعد فريق مركز شباب القزازين على قمة المجموعة بعد فوزه على فريق بايونيرز بهدفين نظيفين سجلهما محمد نصحى وعماد القزاز في الشوط الثاني.
-- حقق فريق صيد المحلة فوزًا كبيرًا على فريق شباب تلا بثلاثية نظيفة سجلها أحمد بإلى وشادى اسماعيل ومحمد صلاح في الشوط الثاني.
- تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق اتحاد نبروه بهدف لمثله تقدم فريق كفر الشيخ بهدف محمود المنشاوي في الشوط الأول وتعادل محمود الحسيني لنبروه في الشوط الثاني.
- تعادل فريق بنى عبيد مع فريق المنصورة دون أهداف.
- وتختتم الجولة الخميس بلقاء بلقاس مع مالية كفر الزيات.
المجموعة السادسة
- فوز فريق الهلال الضبعة مع فريق الاوليمبي بهدف دون رد سجله أحمد البنا.
- فوز فريق مركز شباب كوم حمادة على فريق طلائع الاسطول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد صلاح.
-- فوز فريق اسكندرية للبترول على فريق دمنهور بثلاثية مقابل هدف.
-- تعادل فريق دلفى مع فريق المجد السكندري دون أهداف.
- تعادل فريق الحمام مع فريق سبورتنج بهدف لمثله تقدم الحمام بهدف مؤمن القصري في الشوط الأول وتعادل عبد الرحمن السويسى للمجد في الشوط الثاني.
ترتيب المجموعة
1- شباب القزازين 10 نقاط
2- المنصورة 9 نقاط
3-صيد المحلة 8 نقاط
4- بنى عبيد 8 نقاط
5- كفر الشيخ 6 نقاط
6- بايونيرز 6 نقاط
7- المالية 5 نقاط
8- اتحاد نبروه 5 نقاط
9- بلقاس 3 نقاط
10- شباب تلا 3 نقاط
المجموعة السادسة
1- دلفى 9 نقاط
2- كوم حمادة 9 نقاط
3- الاوليمبي 8 نقاط
4- الحمام 8 نقاط
5- سبورتنج 8 نقاط
6- الهلال الضبعة 7 نقاط
7- المجد السكندري 6 نقاط
8- دمنهور 5 نقاط
9- اسكندرية للبترول 4 نقاط
10- طلائع الاسطول 3 نقاط