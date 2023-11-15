نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة تواجه ريال مدريد للتعاقد مع خليفة أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن وجود شرط جزائي كبير في عقد المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن الألماني مما يُهدد انتقاله لتدريب ريال مدريد الصيف المقبل.



وأفاد موقع فوتبول إسبانيا الناطق بالإنجليزية بأن ألونسو يعتبر على رأس قائمة المُرشحين لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل خلفًا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المُتوقع رحيله لتدريب المنتخب البرازيلي.



وألمح الموقع الإسباني أن عقد ألونسو مع ليفركوزن يتضمن بندًا يسمح للمدير الفني الإسباني البالغ من العمر 41 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.



وأكد الموقع الإسباني أن ذلك البند يمكن تفعليه فقط مقابل حصول ليفركوزن على مبلغ مالي تتراوح قيمته بين 15 و18 مليون يورو.



وأوضح الموقع الإسباني أنه من غير المألوف أن تدرج الأندية شروطًا جزائية بهذه القيم المالية المرتفعة في تعاقداتها مع المدربين وحسب خبراء فإن ذلك البند قد يمثل تهديدًا لحظوظ ألونسو في خلافة أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لريال مدريد.



وأشار الموقع الإسباني إلى أن ألونسو تولى تدريب ليفركوزن في الموسم الماضي ليقدم نتائج لافتة صحبة الفريق وحاليًّا يحتل ليفركوزن صدارة الدوري الألماني برصيد 31 نقطة مُتقدمًا بنقطتين على بايرن ميونخ البطل التاريخي للبطولة.



ولفت الموقع الإسباني أن عقد ألونسو الحالي مع باير ليفركوزن يمتد حتى 30 يونيو 2026 وذلك وفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي.