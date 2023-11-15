نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يخوض مباراة ودية استعدادًا لعودة مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض نادي الاتحاد السكندري مباراة تدريبيه مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

وقام طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بالاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين خلال المباراة التدريبية.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز السادس من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.