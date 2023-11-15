نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة إثيوبيا وسيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر حكم مباراة إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم تأجيل أحداث الشوط الثاني من المباراة المقامة الآن.

يأتي ذلك لوجود الضباب وانعدام الرؤية حيث من الصعوبة استكمال المباراة خوفًا من تعرض اللاعبين للإصابات.

ويحسم حكم المباراة قراره النهائي بشأن تأجيل المباراة أو استكمالها مرة أخرى لظروف الأحوال الجوية.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بين منتخبي إثيوبيا وسيراليون ضمن لقاءات الجولة الأولى من تصفيات المؤهلة لكأس العالم بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد مباراه منتخب إثيوبيا القادمة في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب إثيوبيا لمواجهة جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.