نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبد العال يقترب من قيادة غزل المحلة في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب حسام عبد العال، من قيادة غزل المحلة وذلك بعد رحيل المدرب خالد عيد بعد الخسارة بهدف نظيف من بترول أسيوط.

وتلقى غزل المحلة الخسارة الثانية في مشواره من بترول أسيوط ليرحل خالد عيد بعد تذبذب النتائج.

مباراة قوية أمام وصيف المجموعة

وينتظر غزل المحلة مباراة قوية أمام وصيف المجموعة لافيينا، لتكون المباراة على المحك.

وتسعى إدارة غزل المحلة، لإنهاء التعاقد مع حسام عبد العال، وجهازه المعاون بسبب تلاحم المباريات.

ويأتي نظام دوري المحترفين، بتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى بدورى المحترفين إلى الدوري الممتاز مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى بدورى القسم الثانى ب يصعد فيها صاحب المركز الأول أيضا للدورى.