نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة جيبوتي.. 58 انتصارًا و178 هدفًا في تاريخ منتخب مصر بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الكرة المصرية أولى مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ضد منتخب جيبوتي والمقرر إقامتها مساء غدًا الخميس.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات (جيبوتي، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، إثيوبيا).

وتنطلق مباراة مصر ضد جيبوتي في مستهل مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2026، غدًا الخميس، في تمام السادسة مساءًا، على استاد القاهرة الدولي، باحثًا عن تحقيق أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

تاريخ مشاركات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر شارك في تصفيات كأس العالم للمرة الأولى عام 1934، بينما آخر مشاركة كانت عام 2022.

منتخب مصر خاض 102 مباراة في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، حقق 58 انتصارًا، وتعادل في 21 مباراة، بينما خسر 23 مباراة طوال تاريخ مشاركاته في التصفيات المونديالية.

سجل لاعبو منتخب مصر 178 هدفًا في مباريات الفراعنة بتصفيات كأس العالم، ويعد محمد أبوتريكة الهداف التاريخي للفراعنة في التصفيات المونديالية بـ14 هدفًا، فيما استقبلت شباك أبناء النيل 95 هدفًا.

ويعد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق هو أكثر اللاعبين المشاركين مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم وخاض 36 مباراة وسجل 7 أهداف، ويليه عصام الحضري وخاض 27 مباراة.

وتأهل منتخب مصر عبر تاريخه الطويل 3 مرات فقط إلى نهائيات كأس العالم أعوام (1934 – جيمس ماكراي)، و(1990 – محمود الجوهري)، (2018 – هيكتور كوبر)، ولم يتخطى الدور الأول في مشاركاته بالمونديال.