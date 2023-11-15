نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف حكما لمباراة كينيا والجابون في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراة المنتخب كينيا والجابون في تصفيات المونديال.

وأسندت قيادة المباراة للحكم المصري، محمد معروف بمعاونة مصرية بالكامل.

ظهور مميز لمحمد معروف

وسبق لمعروف التواجد في مسابقة مونديال العالم للشباب والذي أقيم بالأرجنتين، ليواصل الظهور المميز في المحافل الدولية.

ويعاون محمد معروف،كلا من سمير جمال مساعد أول وهاني عبدالفتاح مساعد ثان بينما يتواجد محمد عادل حكما رابعا.



وتقام أحداث اللقاء ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم غدًا الخميس 16 نوفمبر علي ملعب رينفيشن ستوديم بالجابون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.