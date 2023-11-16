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أحمد جودة - القاهرة -
اقتنص ناشئ السكة فوزا غاليا اليوم على الالمونيوم بضربات الجزاء واقيمت المباراة عصر اليوم على ملعب السكة بمدينة نصر بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابى 2/2.
شباب السكة يهزم الالمونيوم فى بطولة الجمهورية لمواليد 2007
واحتكم الفريقين لضربات الجزاء حسب التعديل الصادر من اتحاد الكرة المصرى بعد انتهاء اى لقاء بالتعادل الإيجابي أو السلبى يحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية سجل هدفين السكة كلًا من يوسف عاطف محمد علي
ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى لفريق نادي السكة وفق ما يلي:-
- ك/ ايهاب فرج مدير فنى
- ك/ محمود علوان مدرب
- ك/ بليه مشرف على الفريق
- ك/ احمد اشرف ابو مسلم مدرب حراس مرمى
- د/ حسام حسن طيب
- ك/ سيد شوقى مدير إدارى
- ك/ صلاح ابو الفتوح رئيس القطاع
- ك/ كمال امين نائب رئيس القطاع
- د/ ياسر حسين نائب رئيس القطاع.
- المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة الدكتور حاتم حسن