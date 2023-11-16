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أحمد جودة - القاهرة -

اقتنص ناشئ السكة فوزا غاليا اليوم على الالمونيوم بضربات الجزاء واقيمت المباراة عصر اليوم على ملعب السكة بمدينة نصر بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابى 2/2.

شباب السكة يهزم الالمونيوم فى بطولة الجمهورية لمواليد 2007

واحتكم الفريقين لضربات الجزاء حسب التعديل الصادر من اتحاد الكرة المصرى بعد انتهاء اى لقاء بالتعادل الإيجابي أو السلبى يحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية سجل هدفين السكة كلًا من يوسف عاطف محمد علي

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى لفريق نادي السكة وفق ما يلي:-