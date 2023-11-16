الرياضة

شباب السكة يهزم الالمونيوم فى بطولة الجمهورية لمواليد 2007

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أحمد جودة - القاهرة -  

اقتنص ناشئ السكة فوزا غاليا اليوم على الالمونيوم  بضربات الجزاء واقيمت المباراة عصر اليوم على ملعب السكة بمدينة نصر بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابى 2/2.

شباب السكة يهزم الالمونيوم فى بطولة الجمهورية لمواليد 2007

واحتكم الفريقين لضربات الجزاء  حسب التعديل الصادر من اتحاد الكرة المصرى بعد انتهاء اى لقاء بالتعادل الإيجابي أو السلبى يحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية  سجل هدفين السكة كلًا من يوسف عاطف محمد علي 

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى لفريق نادي السكة وفق ما يلي:- 

  • ك/ ايهاب فرج مدير فنى
  • ك/ محمود علوان مدرب
  • ك/ بليه مشرف على الفريق 
  • ك/ احمد اشرف ابو مسلم مدرب حراس مرمى
  • د/ حسام حسن طيب
  • ك/ سيد شوقى مدير إدارى
  • ك/ صلاح ابو الفتوح رئيس القطاع
  • ك/ كمال امين نائب رئيس القطاع
  • د/ ياسر حسين نائب رئيس القطاع.
  • المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة الدكتور حاتم حسن
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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