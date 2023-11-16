نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي تاريخي يحفز محمد صلاح قبل مواجهة جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو منتخب مصر الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة جيبوتي يوم غدًا الخميس المقبل، تليها مباراة أمام سيراليون في ليبيريا يوم الأحد القادم.

4 أهداف تفصل صلاح عن رقم تاريخي

ويطمح منتخب الفراعنة في التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد مشاركتهم في نسخ 1934 و1990 و2018.

يترقب قائد المنتخب، محمد صلاح، تحقيق إنجاز تاريخي في مباراتي جيبوتي وسيراليون، حيث يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد في تصدر قائمة هدافي المنتخب في تصفيات كأس العالم.

يتصدر القائمة حاليًا محمد أبو تريكة برصيد 14 هدفًا، يليه عمرو زكي بـ 12 هدفًا، وفي المركز الثالث يأتي صلاح برصيد 11 هدفًا.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل 4 أهداف فقط ليتفوق على رقم أبو تريكة ويصبح أكثر لاعب تسجيلًا في تصفيات كأس العالم للمنتخب المصري عبر التاريخ.

شارك صلاح في تصفيات كأس العالم 2014 وسجل 6 أهداف، وشارك أيضًا في تصفيات مونديال 2018 حيث سجل 5 أهداف.

على الرغم من مشاركته في تصفيات مونديال 2022، إلا أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن، حيث شارك في 20 مباراة وصنع 9 تمريرات حاسمة.

يُشير إلى أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.