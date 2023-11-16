نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق تاريخي لمنتخب مصر على جيبوتي قبل صدام تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بمواجهة قوية ضد نظيره منتخب جيبوتي غدًا الخميس، ضمن المجموعة الأولى من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم معه أيضًا (جيبوتي – سيراليون – غينيا بيساو – إثيوبيا – بوركينا فاسو)

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي في تمام السادسة مساءًا على استاد القاهرة الدولي غدًا الخميس، وستذاع عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وكذلك التردد الأرضي لقنوات أون تايم سبورتس.

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب جيبوتي في مباراتين سابقتين ضمن تصفيات كأس العالم كان الفوز فيهما حليف منتخب الفراعنة، ولم يخسر أبناء النيل أو يتعادلوا في أي مباراة.

سجل منتخب مصر 8 أهداف في شباك جيبوتي ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

التقى منتخب مصر مع نظيره جيبوتي في عام 2008، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2010.

وفاز منتخب مصر في مباراة الذهاب في جيبوتي بنتيجة 4 -0، قبل أن يكرر انتصاره بنفس النتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة، ويتطلع لمواصلة تفوقه على منافسه في مباراة الغد بتصفيات كأس العالم 2026.